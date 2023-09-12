Футбольный союз Нидерландов заплатил выкуп хакерам

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) был вынужден заплатить выкуп хакерам, чтобы предотвратить публикацию паспортных данных и другой личной информации спортсменов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы KNVB.

По данным организации, инцидент произошел в апреле. Хакеры получили доступ к сотням гигабайт файлов, в том числе паспортным данным, удостоверениям личности, домашним адресам, зарплатным ведомостям и медицинской информации. В случае отказа от выплаты выкупа злоумышленники угрожали выложить все данные в открытый доступ.

"Это поставило нас перед дилеммой без выбора, который бы нас устраивал, - отметили в футбольном союзе. - Предотвращение утечки в конечном итоге перевесило принцип не поддаваться на шантаж".

Организация проинформировала всех, кого коснулась утечка. В союзе надеются, что выплата выкупа предотвратит попадание в открытый доступ украденных данных, однако не могут этого гарантировать.