«Лукойл» может пригласить Романцева для консультации «Спартака»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев может стать членом совета директоров компании «Лукойл», об этом информирует «ВсеПроСпорт».

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Источник отмечает, что данное решение было инициировано группой бывших игроков «Спартака». Ветераны красно-белых уверены, что Романцев сможет дать совет по набору футболистов в команду.

В августе 2022 года «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». Свою доли продал бывший многолетний президент команды Леонид Федун.

Романцев был главным тренером «Спартака» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. За время работы в клубе специалист привел команду к девяти чемпионствам в национальном первенстве и четырежды к Кубку страны.

По итогам минувшего сезона 2022/2023 народная команда заняла третье место в турнирной таблице РПЛ.