«Лукойл» может пригласить Романцева для консультации «Спартака»
Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев может стать членом совета директоров компании «Лукойл», об этом информирует «ВсеПроСпорт».
Источник отмечает, что данное решение было инициировано группой бывших игроков «Спартака». Ветераны красно-белых уверены, что Романцев сможет дать совет по набору футболистов в команду.
В августе 2022 года «Лукойл» приобрел 100 процентов акций «Спартака». Свою доли продал бывший многолетний президент команды Леонид Федун.
Романцев был главным тренером «Спартака» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. За время работы в клубе специалист привел команду к девяти чемпионствам в национальном первенстве и четырежды к Кубку страны.
По итогам минувшего сезона 2022/2023 народная команда заняла третье место в турнирной таблице РПЛ.
После семи туров в нынешнем розыгрыше «Спартак» идет на девятом месте с активом в 10 очков.