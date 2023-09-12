Тимощук высказался об Изидоре

«Как оценить этот трансфер? Посмотрим. У нас сейчас выходные, поэтому мы соберёмся и увидим, в каком он состоянии и в какой форме. В любом случае мы знаем его качества. Если было принято такое решение, значит, игрок нам нужен. Я уверен, он принесёт пользу команде.



Главное, чтобы он понял нашу философию, в «Зените» нет места равнодушным, у нас все с характером. Обсуждали ли с Семаком Вильсона? Не успели ещё. Я об этом узнал только тогда, когда на матч памяти Цымбаларя ехал. Мы пока ещё не общались. Вернусь в Петербург, обсудим расклады, что и как», — приводит слова Тимощука издание «Советский спорт».