Вратарь Акинфеев об отстранении российского футбола: футболисты-то ни при чем

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал на YouTube-канале клуба ситуацию с отстранением российских клубов и сборной от международных соревнований, отметив, что футболисты ни при чем.

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"Футболисты-то ни при чем, попали в такую ситуацию. Дай бог, чтобы как-то все это разрешалось, потому что потихонечку стали в спорт пускать", - сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 744 матча за красно-синих, 311 из которых стали "сухими". Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.