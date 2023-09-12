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Самый дешевый билет на финал ЧЕ‑2024 по футболу стоит 95 евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2024.

Объявлено, сколько стоит самый дешевый билет на финал ЧЕ‑2024 по футболу
© globallookpress.com

Подача заявок на билеты на ЕВРО 2024 начнется 3 октября. Более 80% из 2,7 миллиона билетов будут доступны болельщикам команд участниц и широкой публике. Более 1,2 миллиона билетов будут доступны в период подачи заявок с 3 по 26 октября 2023 года Еще 1 миллион билетов будет продан «в тесном сотрудничестве с национальными ассоциациями» болельщикам команд участниц после жеребьевки, которая состоится 2 декабря.

Те, кто не сможет купить билеты в октябре 2023 года, будут автоматически включены в программу «Fans First». Они первыми узнают о наличии новых билетов на матчи ЕВРО 2024 и получат приоритетное право покупки таких билетов в соответствии с их первоначальным рейтингом в лотерее.

Самый дешевый билет на матчи группового этапа будут продаваться за 30 евро, на матч открытия — за 50 евро, билеты на матчи 1/8 финала стоят от 50 евро, ¼ финала — от 60, на полуфинал — от 80, на финал — от 95. Билеты первой категории на финальный матч можно приобрести за 1000 евро.

Как отмечает Kicker, также в продаже есть билеты категории Premium, которые стоят 2000 евро. 1 миллион билетов будет продаваться менее чем за 60 евро.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии: Берлине, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.