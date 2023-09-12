Акинфеев об отстранении России: «Обидно, футболисты ни при чем, попали в такую ситуацию. Это поколение не может расти так, как хочется всем в стране»
Игорь Акинфеев ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров.
– Ты сказал, что «жалеть» – ужасное слово, но ты смотришь на пацанов и понимаешь, что в их возрасте брал Кубок УЕФА.
– Обидно, что они не играют в еврокубках, в Лиге чемпионов, за сборную. Это поколение не может и не будет, наверное, расти так, как хочется всем в стране. Без сильных соперников ничего не происходит, не обижая наш чемпионат.
И вот за это обидно: футболисты-то ни при чем, попали в такую ситуацию. Дай Бог, чтобы как-то все это разрешалось, потому что потихонечку стали спорт пускать: и водные виды, и Карасев поехал. Но, думаю, это просто его сходство с Коллиной, – сказал вратарь ЦСКА.
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