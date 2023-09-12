Рубиалес высказался о скандале вокруг поцелуя с футболисткой

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил, что в его скандальном поцелуе с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо не было сексуального подтекста и агрессии. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану на TalkTV, передает The Sun.

«Мои намерения были благородными, восторженными, на 100% не сексуальными. В этом не было никакого сексуального подтекста, никакой агрессии. Ничего подобного», — сказал Рубиалес.

Он отметил, что в свой поцелуй с Эрмосо он вкладывал то же значение, что и в поцелуи со своими дочерями.

«В семье и среди друзей такие ситуации являются очень распространенными», — добавил Рубиалес.

При этом, по его словам, сейчас он бы поступил по-другому, но по-прежнему считает поцелуй «счастливым моментом, праздником, эйфорией».