Норвежский арбитр Свейн Моэн приговорен к тюремному заключению

44-летний норвежский футбольный арбитр Свейн Оддвар Моэн приговорен к четырём месяцам тюремного заключения за уклонение от налогов, сообщает NRK.

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В период с 2014 по 2020 год Моэн уклонился от уплаты налогов на сумму более одного миллиона крон (около € 87 тыс.) и признал себя виновным в грубом нарушении. Судья, в послужном списке которого 26 матчей Лиги чемпионов, в этот период также обслуживал матчи в Египте и Саудовской Аравии, но «забыл» указать дополнительные доходы в своей декларации.