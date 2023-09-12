«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на сезон Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» включил российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на сезон-2023/2024 в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

© Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Испанский клуб сыграет в группе D. На групповом этапе команда встретится с португальской «Бенфикой», итальянским «Интером» и австрийским «Зальцбургом».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».