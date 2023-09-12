Тимощук: не переживайте, Малком еще вернется в Санкт-Петербург

«Приедет ли Малком на матч «Зенита» для прощания с болельщиками? Знаете, они уже стартанули, у них начался чемпионат. Также Малком уже участвовал в Кубке арабских стран, забивал там отличные голы, кстати. Поэтому по возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещё вернётся в Петербург.



Общаемся ли мы с ним? В основном в социальных сетях могу что-то написать, поздравить с хорошей игрой. Но, думаю, больше с ним бразильцы общаются, им легче.



Конечно, слежу за его выступлениями, особенно когда он забивает. По возможности смотрю нарезку голов после тура. Безусловно, интересно следить за его успехами. Также чемпионат Саудовской Аравии сейчас стал гораздо интереснее, туда очень много игроков мирового класса приехали этим летом», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».