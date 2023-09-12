Сборная России по футболу не смогла обыграть Катар

Сборная России спаслась от поражения в товарищеском матче с Катаром
Сборная России в гостях сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Эль-Джануб» (Эль-Вакра) со счетом 1:1.
Три главных факта
1. Сборная России еще ни разу не смогла одержать победу в истории противостояния с командой Катара. В 2011 году товарищеский матч между командами завершился вничью (1:1), а в 2016-м катарцы обыграли нашу национальную команду со счетом 2:1.
2. Сборная России одержала лишь две победы в восьми товарищеских матчах с момента отстранения. Единственные победы команда Валерия Карпина добыла в домашней игре с командой Ираком и на выезде со сборной Киргизии (2:1). В остальных матчах национальная команда потерпела одно поражение и пять раз сыграла вничью.
3. Сборная Катара прервала серию из двух поражений. В предыдущих двух играх команда Карлуша Кейруша уступила сборным Кении (1:2) и Панамы (0:4). В последних десяти играх Катар одержал две победы, два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
Товарищеский матч
Сборная Катара – Сборная России – 1:1
Голы: Алааэлдин, 70; Солдатенков, 90.