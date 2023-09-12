Хлусевич: сборной России с Катаром не хватало взаимопонимания

«Возможно, нам немного не хватало взаимопонимания. Всё время добавляются футболисты, всё время приезжают новые ребята. В том числе и я достаточно недавно попал в сборную. Надо сыгрываться, работать на тренировках вместе, в командных действиях», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.