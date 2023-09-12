Волков: у игроков Катара сумасшедшая скорость. В РПЛ я такого не видел

«Катар — интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но возможно чуть менее техничные и тактически обучены. У них всех бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я ещё не видел», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.