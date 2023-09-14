Тарасова о Карпине: «Это не тренер, мне стыдно за него»

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России.



Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.