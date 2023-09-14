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Тарасова о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Он не должен возглавлять сборную России, это не тренер, мне стыдно за него. Он набирал игроков и ничему их не учит»

Татьяна Тарасова раскритиковала Валерия Карпина.

Тарасова о Карпине: «Это не тренер, мне стыдно за него»
© Sports.ru

После товарищеского матча между Катаром и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России.

Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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