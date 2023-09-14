УЕФА рассмотрит инциденты с участием болельщиков в матче сборных Румынии и Косова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство в связи с инцидентами, которые произошли по ходу матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Румынии и Косова. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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12 сентября сборная Румынии дома обыграла команду Косова со счетом 2:0. В первом тайме матч был прерван из-за демонстрации на трибуне румынскими болельщиками баннера с сербским флагом. На баннере с сербским флагом была изображена надпись "Косово - это Сербия". Пауза длилась порядка 45 минут, после чего команды вышли на поле и доиграли встречу. Позднее Федерация футбола Румынии осудила действия болельщиков.

В УЕФА также рассмотрят блокирование проходов стадиона, использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, провокационные действия оскорбительного характера и расистское поведение болельщиков.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. В число этих государств входит и Румыния. Сборная Косова проводит официальные матчи под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) с 2014 года.