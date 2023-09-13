Экс-форвард «Спартака» вспомнил, как Карпин называл его «шоколадкой»

"Самый жесткий подкол от Карпина? Когда я не забивал, он постоянно шутил надо мной. А на ближайшей тренировке подбадривал: "Продолжай, Эма. Ты самый крутой!"



Карпин называл меня шоколадкой? Да, это был Карпин, ха-ха! Так он называл меня и Ари. Удачная ли это шутка? Точно не что-то плохое. Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором", - сказал Эменике.