Экс-форвард «Спартака» вспомнил, как Карпин называл его «шоколадкой»
Экс-футболист московского "Спартака" Эммануэль Эменике в интервью Sport24 рассказал о шутках со стороны бывшего главного тренера красно-белых Валерия Карпина.
"Самый жесткий подкол от Карпина? Когда я не забивал, он постоянно шутил надо мной. А на ближайшей тренировке подбадривал: "Продолжай, Эма. Ты самый крутой!"
Карпин называл меня шоколадкой? Да, это был Карпин, ха-ха! Так он называл меня и Ари. Удачная ли это шутка? Точно не что-то плохое. Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором", - сказал Эменике.
Всего за "Спартак" нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со "Спартаком" Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.
Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболиста Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.