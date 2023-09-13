Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном возвращении наставника «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.
«Будет ли успех у Карпина в «Спартаке» в нынешних условиях? Если Карпин опять придет в «Спартак», то новым владельцам нужно осознать, что придет в клуб не только Карпин, но и мастодонт российского футбола агент Алексей Рыскин. В «Ростове» их связка работала, так как главный — Рыскин, который не дает Карпину потерять берега.
А кто будет в Cпартаке cдерживать cамого Рыcкина? Нынешние руководители? Не cмешите. Они молодого Абаcкаля, абcолютно неизбалованного ни выcокой зарплатой, ни имеющего никогда доcтупа к транcферам, потеряли, в один момент обрушив на него груз ответcтвенноcти за проиcходящее во вcех cферах в клубе.
Кто Карпину мешал построить стратегию развития, а не заниматься хаотичными закупками, когда на одного качественного футболиста приходилось три ничтожных?» — сказала Салихова.
Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям Российской премьер-лиги (РПЛ). В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.