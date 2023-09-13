Экс-футболист «Спартака» рассказал о своем отношении к Дзюбе

Экс-футболист Эменике заявил, что ему нравилось играть в "Спартаке" с Дзюбой
Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к форварду Артеме Дзюбе.
«Дзюба прозвал меня «мистер сверкающие пятки»? Ха-ха! Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым. На самом деле Артем классный друг. Прекрасный парень. Мне нравилось с ним играть. И отмечать голы — у нас было совместное празднование», — заявил Эменике.
Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.
Дзюба является воспитанником «Спартака». Он играл за красно-белых с 2006 по 2015 год, после чего перешел в петербургский «Зенит». Сейчас форвард выступает за столичный «Локомотив».