Экс-футболист «Спартака» рассказал о своем отношении к Дзюбе

«Дзюба прозвал меня «мистер сверкающие пятки»? Ха-ха! Дзюба мог быть и серьезным, даже слишком. А потом начинал шутить абсолютно с каждым. На самом деле Артем классный друг. Прекрасный парень. Мне нравилось с ним играть. И отмечать голы — у нас было совместное празднование», — заявил Эменике.