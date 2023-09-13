Бывший футболист назвал потенциальных соперников для сборной России

«Ребята должны понимать, что, приезжая в сборную, они должны показывать максимум. Когда будут официальные игры, конкуренция, мы увидим другую сборную. Сегодня у нас проблемы в игре, но ничего страшного. Самое главное, что у нас есть игроки, в том числе и молодые, которые достаточно амбициозны. Будем ждать новых матчей, надо договариваться и с азиатскими сборными, может быть, с Аргентиной и Бразилией. Даже если будем пропускать мячи, ничего страшного», — считает Деменко.