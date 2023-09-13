Бывший футболист назвал потенциальных соперников для сборной России
Бывший игрок сборной России Максим Деменко, проведший два матча за национальную команду, рассказал «Газете.Ru», что для национальной команды страны в условиях отстранения от международных соревнований важно проводить матчи с как можно более сильными соперниками.
«Ребята должны понимать, что, приезжая в сборную, они должны показывать максимум. Когда будут официальные игры, конкуренция, мы увидим другую сборную. Сегодня у нас проблемы в игре, но ничего страшного. Самое главное, что у нас есть игроки, в том числе и молодые, которые достаточно амбициозны. Будем ждать новых матчей, надо договариваться и с азиатскими сборными, может быть, с Аргентиной и Бразилией. Даже если будем пропускать мячи, ничего страшного», — считает Деменко.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром, отыгравшись в концовке встречи благодаря голу Александра Солдатенкова после углового. Ранее национальная команда страны дважды встретилась с олимпийской сборной Египта (U-23), разойдясь с ней миром (1:1) и потерпев поражение (1:2).