Смородская согласна с Карпиным в вопросе отъезда молодых игроков в Европу

— Наверное, так и есть. Чем более замкнутая система, тем хуже и медленнее она развивается. Сейчас мы под санкциями и нет возможности их преодолеть. Из РПЛ уехать (в Европу) могут только единицы, нет блистательных игроков, которые заинтересуют европейский футбол, — сказала Смородская «Матч ТВ».