Смородская согласна с Карпиным в вопросе отъезда молодых игроков в Европу
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила «Матч ТВ», что солидарна с главным тренером сборной России Валерием Карпиным в вопросе отъезда российских игроков в иностранные чемпионаты, но считает, что немногие могут это сделать.
Ранее Карпин посоветовал молодым футболистам уезжать из чемпионата России и активнее пробовать свои силы в зарубежных лигах.
— Наверное, так и есть. Чем более замкнутая система, тем хуже и медленнее она развивается. Сейчас мы под санкциями и нет возможности их преодолеть. Из РПЛ уехать (в Европу) могут только единицы, нет блистательных игроков, которые заинтересуют европейский футбол, — сказала Смородская «Матч ТВ».