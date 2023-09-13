Нападающий сборной Бразилии обратится к психологу

«Грустно было даже не из-за того, что я сыграл слабо. По моему мнению, я провел неплохой матч. Это, скорее, была вспышка из-за всего того, что происходило за пределами поля. Все это вышло из-под контроля не из-за меня, а из-за людей, которые были близки ко мне.



Я возвращаюсь в Англию. Хочу получить психологическую помощь, обратиться к психологу, чтобы он поработал над моим сознанием. Вот и все. Я вернусь сильнее. Верю, что попаду в состав сборной Бразилии на последующие матчи. Буду работать ради этого. Нужна лишь хорошая серия в «Тоттенхэме». На этой неделе я сяду и поговорю. Нужна хорошая серия, нужно поймать ритм игры, и все наладится», – сказал Ришарлисон.