Нападающий сборной Бразилии обратится к психологу

Ришарлисон хочет обратиться к психологу: «Я вернусь сильнее. Знаю, каким потенциалом обладаю»
Ришарлисон рассказал, что планирует обратиться к психологу.
В пятницу нападающий плакал на скамейке запасных после замены в матче квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Боливии (5:1).
«Грустно было даже не из-за того, что я сыграл слабо. По моему мнению, я провел неплохой матч. Это, скорее, была вспышка из-за всего того, что происходило за пределами поля. Все это вышло из-под контроля не из-за меня, а из-за людей, которые были близки ко мне.
Я возвращаюсь в Англию. Хочу получить психологическую помощь, обратиться к психологу, чтобы он поработал над моим сознанием. Вот и все. Я вернусь сильнее. Верю, что попаду в состав сборной Бразилии на последующие матчи. Буду работать ради этого. Нужна лишь хорошая серия в «Тоттенхэме». На этой неделе я сяду и поговорю. Нужна хорошая серия, нужно поймать ритм игры, и все наладится», – сказал Ришарлисон.
Форвард отличился в матче Бразилии с Перу (1:0), но его гол был отменен из-за офсайда.
«Я забил, но, к сожалению, гол не засчитали. Важно лишь то, что команда победила. Я был счастлив вновь надеть футболку сборной, играть. Важно выдать хорошую серию в «Тоттенхэме». Этот плохой этап пройдет. Это часть футбола. Нужно лишь продолжать трудиться, и все наладится.
Я знаю, каким потенциалом обладаю, понимаю, на что способен. Нужно продолжать трудиться», – сказал нападающий.
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