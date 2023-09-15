Орещук похвалил «Пари НН» за переход Сулейманова в «Локомотив»

— Мотивы этого перехода мы не знаем. Возможно, Сулейманов был несчастлив в «ПАРИ НН». Могла сыграть роль финансовая составляющая. «ПАРИ НН» и «Локомотив» в данный момент — клубы разного уровня. «ПАРИ НН» молодцы, здорово сработали в данном случае. Если есть спрос, значит, надо продавать. Возможно, это тактика идет где то себе во вред, но самоокупаемость должна быть. Да и можно представить, какая мотивация была бы у Сулейманова, если бы его не отпустили, — сказал Орещук «Матч ТВ».