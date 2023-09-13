Карпин прокомментировал свою тактику в матче Катаром

Тренер Карпин объяснил использование всех футболистов сборной в игре с Катаром
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что дал возможность всем полевым игрокам поучаствовать в товарищеском матче против Катара, чтобы они почувствовали, каково это — играть за национальную команду. Его слова приводит ТАСС.
«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен. Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», — сказал специалист.
12 сентября сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
После этой игры футболисты сборной России завершили сентябрьский учебно-тренировочный сбор, в ближайшее время они вернутся в расположение своих клубов.