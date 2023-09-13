Капитан «Химок» объяснил, почему клуб может выйти в РПЛ

Хавбек "Химок" Нетфуллин заявил, что команде ничего не мешает выйти в РПЛ
Капитан подмосковного футбольного клуба «Химки» Равиль Нетфуллин объяснил причины удачной игры тех команд, которые не считаются фаворитами в борьбе за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.
«Нахождение наверху таблицы таких команд, как «Тюмень» или «Сокол», — временное явление. Дело в эмоциях, в том, что турнир для них новый. Сейчас эти команды стараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание после перерыва.
У «Химок» есть все, чтобы вернуться – условия, стадион, состав. Ничего не мешает выполнить задачу. Если говорить про «Торпедо», откуда мне пришлось уйти перед началом текущего сезона, то обид нет. Конечно, я не думал, что уход получится таким, учитывая, сколько я отыграл за эту команду, но время все расставит на свои места», — сказал футболист.
30-летний полузащитник в нынешнем сезоне Первой лиги провел за свой клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
«Химки» после девяти туров набрали 14 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском». Встреча пройдет 17 сентября.