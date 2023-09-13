Капитан «Химок» объяснил, почему клуб может выйти в РПЛ

«Нахождение наверху таблицы таких команд, как «Тюмень» или «Сокол», — временное явление. Дело в эмоциях, в том, что турнир для них новый. Сейчас эти команды стараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание после перерыва.



У «Химок» есть все, чтобы вернуться – условия, стадион, состав. Ничего не мешает выполнить задачу. Если говорить про «Торпедо», откуда мне пришлось уйти перед началом текущего сезона, то обид нет. Конечно, я не думал, что уход получится таким, учитывая, сколько я отыграл за эту команду, но время все расставит на свои места», — сказал футболист.