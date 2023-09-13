Названы главные фавориты Евро-2024

Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я
Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов Евро-2024.
Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место – у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.
Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com:
1. Франция;
2. Англия;
3. Португалия;
4. Испания;
5. Бельгия;
6. Хорватия;
7. Австрия;
8. Германия;
9. Шотландия;
10. Нидерланды;
11. Дания;
12. Швейцария;
13. Венгрия;
14. Италия;
15. Турция;
16. Сербия;
17. Албания;
18. Чехия;
19. Словения;
20. Словакия.
Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я
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