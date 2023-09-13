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Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я

Сайт Goal.com представил рейтинг фаворитов Евро-2024.

Названы главные фавориты Евро-2024
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Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место – у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.

Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com:

1. Франция;

2. Англия;

3. Португалия;

4. Испания;

5. Бельгия;

6. Хорватия;

7. Австрия;

8. Германия;

9. Шотландия;

10. Нидерланды;

11. Дания;

12. Швейцария;

13. Венгрия;

14. Италия;

15. Турция;

16. Сербия;

17. Албания;

18. Чехия;

19. Словения;

20. Словакия.

Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.