Названы главные фавориты Евро-2024

Рейтинг возглавила сборная Франции, которая на Евро-2020 вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала. Второе место в списке занимает сборная Англии, которая в финале предыдущего чемпионата Европы уступила Италии. Третье место – у сборной Португалии, которая на прошлом Евро вылетела от Бельгии на стадии 1/8 финала.