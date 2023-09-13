«Рубин» близок к покупке футболиста молодежной сборной Сербии
Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с центральным защитником белградского клуба «Чукарички» Урошем Дрезгичем. Об этом сообщает Legalbet.
Дрезгич играет за основную команду «Чукарички» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний игрок провел восемь матчей в чемпионате Сербии и квалификации Лиги Европы, в которых отметился одним голом. В активе защитника шесть матчей за молодежную сборную Сербии.
Контракт Дрезгича с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,2 млн.
«Рубин» после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал шесть очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Рашида Рахимова на своем поле сыграют против петербургского «Зенита». Встреча пройдет 17 сентября, начало в 16.30 по московскому времени.