«Рубин» близок к покупке футболиста молодежной сборной Сербии

Казанский «Рубин» близок к подписанию контракта с центральным защитником белградского клуба «Чукарички» Урошем Дрезгичем. Об этом сообщает Legalbet.

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Дрезгич играет за основную команду «Чукарички» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний игрок провел восемь матчей в чемпионате Сербии и квалификации Лиги Европы, в которых отметился одним голом. В активе защитника шесть матчей за молодежную сборную Сербии.

Контракт Дрезгича с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,2 млн.