Гладилин о Дзюбе: человек, завершающий карьеру — ведущий игрок РПЛ

«Уровень чемпионата России упал. Приведу пример Дзюбы. Человек год назад не подошёл слабому турецкому клубу, борющемуся за выживание. А сейчас он основной игрок, без которого не видит игры команда, претендующая на многое в чемпионате России. Такого быть не может! Человек, завершающий карьеру, здесь — ведущий игрок», — сказал Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.