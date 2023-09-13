Защитник «Реала» ответил на обвинения в сексуальном домогательстве

«Вся информация обо мне, опубликованная в прессе в последние дни, является полной ложью. Начиная с моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным домогательством на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Я считаю отвратительным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц и пороча моё имя и честь. Я уже обратился в суд», – написал Карвахаль в своём «твиттере».