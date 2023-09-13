Салихова саркастично высказалась об экс-футболистах «Спартака»

«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом. Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол — скучным и примитивным.



Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» — носители то ли духа, то ли душка», — сказала Салихова.