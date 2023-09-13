Салихова саркастично высказалась об экс-футболистах «Спартака»

Зарема об экс-футболистах «Спартака»: носители то ли духа, то ли душка
Зарема Салихова, супруга экс- владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила успехи главного тренера Доменико Тедеско со сборной Бельгии. Своим мнением она поделилась со Sport24.
«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплоченным коллективом. Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя ее наигранностью, а его футбол — скучным и примитивным.
Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» — носители то ли духа, то ли душка», — сказала Салихова.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.
В феврале этого года немецкий специалист возглавил сборную Бельгии. 12 сентября бельгийская команда разгромила Эстонию (5:0) в матче шестого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2024 года.