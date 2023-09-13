Португальский агент оценил призыв Карпина уезжать из РПЛ в Европу

Португальский агент считает эмоциональным высказыванием призыв Карпина уезжать из РПЛ в Европу
Агент ФИФА Паулу Барбоза считает, что заявление Валерия Карпина о необходимости российским футболистам уезжать в Европу из МИР РПЛ связано с эмоциями после неудачного результата матча с Катаром.
Карпин на пресс конференции после товарищеского матча сборных Катара и России (1:1) заявил, что российским игрокам ради прогресса нужно уезжать из РПЛ.
— Он это сказал сразу после матча. Думаю, это было эмоциональное высказывание. Конечно, он расстроен результатом. Хотя Катар в понимании многих россиян их команда должна обыгрывать. В футболе всегда есть разные мнения. Конечно, Карпин имеет право на свою точку зрения. Уезжать можно, но куда? Мое мнение — играть в российском чемпионате тоже хорошая привилегия. Там достаточно хороший уровень. Есть лиги лучше, есть хуже, — сказал Барбоза «РБ Спорт».