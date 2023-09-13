Португальский агент оценил призыв Карпина уезжать из РПЛ в Европу

— Он это сказал сразу после матча. Думаю, это было эмоциональное высказывание. Конечно, он расстроен результатом. Хотя Катар в понимании многих россиян их команда должна обыгрывать. В футболе всегда есть разные мнения. Конечно, Карпин имеет право на свою точку зрения. Уезжать можно, но куда? Мое мнение — играть в российском чемпионате тоже хорошая привилегия. Там достаточно хороший уровень. Есть лиги лучше, есть хуже, — сказал Барбоза «РБ Спорт».