Изидор ответил на вопрос о предательстве

«Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба», — передает слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова .

О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».