«Барселона» планирует подписать Холанда

«Барселона» хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает 90min.

По информации источника, сине-гранатовые планируют провернуть трансфер в 2025 году, когда он может быть доступен за £ 150 млн.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) летом 2022 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Холанда в € 180 млн.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 52 мяча и отдал 9 голевых передач. По итогу чемпионата Англии Холанд стал лучшим бомбардиром (36 мячей), а также был признан лучшим игроком сезона. «France Football» номинировала нападающего на награду «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Холанд уже забил 6 мячей в четырех матчах АПЛ.