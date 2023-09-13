Спортивный врач рассказал, в каких видах спорта чаще всего принимают допинг

«Больше всего попадаются в силовых, в тяжелой и легкой атлетике. Часто футболисты или хоккеисты употребляют препараты? В командных видах реже. Если футболист технически не оснащен, то как бы он не бегал, не прыгал — никакой допинг не поможет.



Кстати, ситуация с Погба из «Ювентуса» сомнительна. Найдены следы приема тестостерона. Не очень понятно, с какой целью. Рост силы, хорошо! Но необходимость приема такого препарата сложно объяснить», — сказал Резепов.