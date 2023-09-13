Спортивный врач рассказал, в каких видах спорта чаще всего принимают допинг

Спортивный врач Резепов не смог объяснить, зачем футболист Погба принимал допинг
Спортивный врач кипрского АПОЭЛа Александр Резепов заявил, что допинг чаще всего принимают в индивидуальных видах спорта. Его слова передает Legalbet.
«Больше всего попадаются в силовых, в тяжелой и легкой атлетике. Часто футболисты или хоккеисты употребляют препараты? В командных видах реже. Если футболист технически не оснащен, то как бы он не бегал, не прыгал — никакой допинг не поможет.
Кстати, ситуация с Погба из «Ювентуса» сомнительна. Найдены следы приема тестостерона. Не очень понятно, с какой целью. Рост силы, хорошо! Но необходимость приема такого препарата сложно объяснить», — сказал Резепов.
У Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Французу грозит до четырех лет дисквалификации.
В сезоне-2022/23 он провел всего десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, а большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.
Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Погба в €15 млн.
Издание 90min ранее сообщило, что интерес к Погба проявляют несколько футбольных клубов из Саудовской Аравии. При этом сам игрок предпочел бы остаться в «Ювентусе», а клуб готов продать его, если получит выгодное предложение.
Погба выступал за «Юве» в 2012-2016 годах, а затем вновь вернулся в Турин в 2022 году.