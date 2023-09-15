Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тренером

Джейдон Санчо может покинуть «МЮ», если не извинится перед Эриком тен Хагом.

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Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

На этой неделе Санчо отказался извиняться перед Эриком тен Хагом, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.

По данным ESPN, тен Хаг не отступит от требования принести извинения – как в частном порядке, так и в виде публичного заявления. И если Санчо окончательно откажется, то это, скорее всего, будет означать, что он покинет «Манчестер Юнайтед» в январе.

Санчо – не первый игрок «МЮ», которого попросили извиниться перед теном Хагом. В прошлом сезоне Криштиану Роналду вернули в состав только после публичных извинений.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».