Венесуэльский футболист Понсе рассказал о популярности Путина в Латинской Америке
Венесуэльский форвард «Акрона» Андрес Понсе рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину в Латинской Америке. Его слова передает Metaratings.ru.
«Конечно, все знают о Путине, о том, что сейчас происходит в России. В Венесуэле о нем много пишут в новостях. По тому, что я вижу, он популярен в Латинской Америке. Сейчас у Венесуэлы много связей с Россией, поэтому множество людей ее поддерживают», – сказал Понсе.
Понсе перешел в «Акрон» в 2022 году из датского клуба «Вайле». В текущем сезоне Первой лиги он принял участие в девяти матчах, в которых ему удалось забить два мяча. Его контракт с «Акроном» рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Понсе составляет €500 тыс.
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