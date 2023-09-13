Венесуэльский футболист рассказал об отношении к Путину в Латинской Америке

«Конечно, все знают о Путине, о том, что сейчас происходит в России. В Венесуэле о нем много пишут в новостях. По тому, что я вижу, он популярен в Латинской Америке. Сейчас у Венесуэлы много связей с Россией, поэтому множество людей ее поддерживают», – сказал Понсе.