Тренер Талалаев ответил Быстрову, который назвал его плаксой

«У нас не было никакой войны. Он комментирует свое видение. С его колокольни видно только вот так. А мы работаем потихонечку, делаем свое дело. Когда спрашивают, иногда тоже что то комментируем», — сказал Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ».