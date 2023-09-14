«Зенит» подписал Михайлова из «Пари НН» и отдал его в аренду «Оренбургу»
«Зенит» подписал соглашение с Ярославом Михайловым. Сине-бело-голубые и «Пари НН» достигли соглашения о переходе воспитанника петербуржцев. Контракт с игроком рассчитан на 4 сезона с возможностью продления на еще один сезон.
При этом нынешний сезон полузащитник проведет на правах аренды в «Оренбурге».
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает удачи в текущем сезоне вместе с «Оренбургом»!» — написала пресс-служба „Зенита“.
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