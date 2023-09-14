Экс-игрок «Урала» пополнит состав «Рубина»

Бывший игрок «Урала» Ранджелович пополнит состав «Рубина»
Сербский форвард Лазар Ранджелович перейдёт в «Рубин», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Рубин» занимает 13 е место в турнирной таблице МИР РПЛ после семи туров, набрав 6 очков. За «Урал» Ранджелович играл с сентября 2022 года, в общей сложности провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола.
Как отметил собеседник ресурса, в Ранджеловиче заинтересован лично главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, а общая сумма сделки составит более 1,5 миллиона евро.
Ранее в СМИ также сообщалось, что казанцы могут приобрести защитника клуба «Чукарички» Уроша Дрезгича и хавбека «Войводины» Николы Чумича. При этом Рахимов на просьбу оценить возможные приобретения клуба заявил, что «те, кто появляются, но не имеют контрактов — туристы, которые смотрят на то, как выстроена база и смотрят Казань».