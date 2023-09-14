Экс-игрок «Урала» пополнит состав «Рубина»

Сербский форвард Лазар Ранджелович перейдёт в «Рубин», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Рубин» занимает 13 е место в турнирной таблице МИР РПЛ после семи туров, набрав 6 очков. За «Урал» Ранджелович играл с сентября 2022 года, в общей сложности провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола.

Как отметил собеседник ресурса, в Ранджеловиче заинтересован лично главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, а общая сумма сделки составит более 1,5 миллиона евро.