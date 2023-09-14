Черчесов рассказал, почему его уволили из «Ференцвароша»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что его уволили из «Ференцвароша» в июле 2023 года из-за случайного поражения фарерскому «Клаксвику».

«Случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению «Ференцвароша» не просматривалось, а дальнейшие результаты клуба показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе пришлось бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью», — заявил Черчесов.

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.