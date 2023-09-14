Василий Уткин радикально сменил имидж

«Вы смотрите на мою желтую шевелюру и, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Мне захотелось сделать безумный поступок, и я сделал свою голову желто-черной. Моя команда «Эгриси», мои друзья, которые за нее играют, я за нее играть не могу — я поле сломаю, а вместе с полем и себя.



Мое сердце всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня голова в цветах моего клуба. Это шалость, это маленькое безумие, от которого никому не плохо», — заявил Уткин.