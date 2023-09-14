Бояринцев высказался за смену Абаскаля на Черчесова в «Спартаке»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, как относится к смене главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на Станислава Черчесова.
«Отнёсся бы положительно. У него были замечательные команды в Польше, в Венгрии, где он вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Это достаточно знаковая фигура для «Спартака». Может, команде нужна дисциплина и жёсткая рука. Черчесов способен это привнести», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».
Черчесов возглавлял «Спартак» в сезоне 2007/2008. По итогам чемпионата красно-белые заняли второе место с 59 очками.
Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», в котором он проработал два сезона. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии и один раз выиграла кубок страны. Также Черчесов в сезоне 2022/2023 вывел «Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы впервые за 47 лет.
После семи туров РПЛ «Спартак» занимает 9 место с 10 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17 очков).