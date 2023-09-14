Бояринцев высказался за смену Абаскаля на Черчесова в «Спартаке»

«Отнёсся бы положительно. У него были замечательные команды в Польше, в Венгрии, где он вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Это достаточно знаковая фигура для «Спартака». Может, команде нужна дисциплина и жёсткая рука. Черчесов способен это привнести», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».