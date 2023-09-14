«Зенит» отзаявил Александра Ерохина

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин был удалён из заявки клуба на сезон.

Сегодня, 14 сентября, 33-летний футболист появился в списке «отзаявок» на сайте Российской Премьер-Лиги.

Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.