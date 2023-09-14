Семак высказался о неоправданно высокой цене российских футболистов

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого. Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить 3 года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения, выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.



Мы ждём, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».