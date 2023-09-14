Тренер Бояринцев: до зимы Абаскаль в «Спартаке» может и не доработать

Бояринцев: не исключаю вариант, что до зимы Абаскаль в «Спартаке» может и не доработать
Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев полагает, что «Спартак» может уволить Гильермо Абаскаля, если к зиме красно-белые не поправят своё турнирное положение.
«Если не будет результата, команда не будет цепляться за верхнюю строчку, то может и до отставки дойти. Критики “Спартака” и Абаскаля сейчас достаточно. Не исключаю вариант, что до зимы он может и не доработать. Но это ни к чему не приведёт. Да, смена тренера встряхнёт команду. Отставок за своё время в “Спартаке” я видел много, это всегда определённая встряска. Сложно сказать, кого можно позвать на спартаковский мостик», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.