Тренер Бояринцев: до зимы Абаскаль в «Спартаке» может и не доработать

«Если не будет результата, команда не будет цепляться за верхнюю строчку, то может и до отставки дойти. Критики “Спартака” и Абаскаля сейчас достаточно. Не исключаю вариант, что до зимы он может и не доработать. Но это ни к чему не приведёт. Да, смена тренера встряхнёт команду. Отставок за своё время в “Спартаке” я видел много, это всегда определённая встряска. Сложно сказать, кого можно позвать на спартаковский мостик», — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.