Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 378,79 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн
Стали известны новые лимиты затрат клубов Ла Лиги.
Потолок зарплат, или лимит затрат на спортивный состав в Ла Лиге – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.
Самый высокий лимит установлен для «Реала» – 727,45 млн евро (в феврале 2023 года было 683,46, лимит увеличился на 43,99 млн), следом «Атлетико» – 296,36 млн (минус 19,46 млн). Замыкает тройку «Барселона» с лимитом в 270,03 млн (648,83 млн в феврале, минус 378,79 млн по сравнению с прошлым периодом.)
Больше 100 млн лимиты у «Севильи» (168,72 млн), «Вильярреала» (143,92 млн), «Реал Сосьедад» (124,75) и «Атлетика» (100,06 млн).
Наименьший лимит у «Алавеса» – 31,28 млн.
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