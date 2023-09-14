Тарасова раскритиковала Карпина

— Карпин дал совет российским футболистам уезжать в Европу? Ему первому надо уезжать из России тогда. Он же сам набирал этих футболистов, это его команда. Что же он предлагает. Этим он говорит о том, что он не профессионал или что? Может, он неправильно сделал, не тех людей набрал. Так это тогда его вина, получается.



Почему же он считает, что игроки там наберутся больше опыта, чем в России? Разве у нас мастерству не учат? А для чего тогда тренер? Тренер учит мастерству. Ну, так в чём же дело? Он говорит сам про себя, что он никудышный тренер?! Вопросы, наверное, надо в первую очередь задавать себе, — цитирует Тарасову Legalbet.