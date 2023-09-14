Смородская: немецкие управленцы потратили столько, что «Локомотив» не может оклематься

«Оценю трансферную кампанию клуба как очень скромную, она безамбициозная. Потратили всего чуть больше миллиона евро? Просто до этого немецкие управленцы потратили столько, что «Локомотив» не может ещё оклематься. Не знаю, почему тот же «Оренбург» способен привезти интересного аргентинца за несколько тысяч евро, а «Локомотив» — нет», — приводит слова Смородской legalbet.