Смородская: немецкие управленцы потратили столько, что «Локомотив» не может оклематься

Смородская: Немецкие управленцы потратили столько, что «Локомотив» не может ещё оклематься
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила летнюю трансферную кампанию клуба.
«Оценю трансферную кампанию клуба как очень скромную, она безамбициозная. Потратили всего чуть больше миллиона евро? Просто до этого немецкие управленцы потратили столько, что «Локомотив» не может ещё оклематься. Не знаю, почему тот же «Оренбург» способен привезти интересного аргентинца за несколько тысяч евро, а «Локомотив» — нет», — приводит слова Смородской legalbet.
В летнее трансферное окно «Локомотив» подписал двух футболистов: Владислава Сарвели (за один миллион евро перешел из «Сочи») и Илью Самошникова (свободный агент).
При этом «железнодорожники» расстались с девятью футболистами, заработав 4,58 миллионов евро.
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, отмечал, что «железнодорожники» испытывают финансовые проблемы.
В 2022-23 годах «Локомотив» потратил на трансферы 19,6 миллионов евро. Доход клуба от трансферов игроков составил 18 млн евро.