Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»
Валерий Карпин считает, что в 90-е российские футболисты были сильнее.
– Вы говорите, что нашим игрокам нужно уезжать в Европу, если есть такая возможность. В ваше время многие игроки как раз играли в Европе, но мы не помним выдающихся результатов.
– Когда не выходили на ЧМ или Евро?
– В 1998-м и 2000-м.
– Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень.
Были абсолютно другие проблемы.
– То есть игроки в 90-е были сильнее?
– Да, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
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Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»