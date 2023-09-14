«СКА-Хабаровск» выпустил клип в стиле Инстасамки

В опубликованном на YouTube-канале клуба ролике девушка исполняет песню на мотив трека «За деньги – да», призывая болеть за «СКА» Дальний Восток, город Хабаровск, а также произносит фразу: «Пусть вся Россия знает, где обитают кони». Кроме того, в тексте звучат слова: «Этот шарф мне конь купил», «Эту майку мне конь купил» и «Эту кепку мне конь купил».