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ЦСКА объявил об уходе Гайча в турецкий «Ризерспор»

ПФК ЦСКА объявил об уходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в турецкий «Ризерспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не подразумевает опцию выкупа.

ЦСКА объявил об уходе Гайча в турецкий «Ризерспор»
© ПФК ЦСКА

Перед уходом в аренду ПФК ЦСКА продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.

«Желаем Адольфо успехов в Турции!» — написала пресс-служба армейцев.

«Ризеспор» выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции и на данный момент идет на пятом месте в таблице.

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