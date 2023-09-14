ЦСКА объявил об уходе Гайча в турецкий «Ризерспор»

ПФК ЦСКА объявил об уходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в турецкий «Ризерспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не подразумевает опцию выкупа.

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Перед уходом в аренду ПФК ЦСКА продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.

«Желаем Адольфо успехов в Турции!» — написала пресс-служба армейцев.